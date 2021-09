Nantes Hotel de ville Nantes Loire-Atlantique, Nantes Hôtel de Ville : visites guidées et théâtralisées Hotel de ville Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Hôtel de Ville : visites guidées et théâtralisées Hotel de ville Nantes, 19 septembre 2021 11:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Hotel de ville Nantes. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 11h00, 11h20, 11h55, 14h40, 15h20, 16h00, 16h20 Hôtel de Ville : visites guidées et théâtralisées * Insstallation sonore interactive “L’aventure invisible” : Julienne David, Pauline-Isabelle Lefèvre-Utile, Geneviève Vix, Claude Cahun, Marguerite Joubert-Lermite, Victoire Durand-Gasselin-Friésé, Alice Milliat, Mireille Josephau, Franceline Ribard, Annie Nouaille. Leurs noms ne vous disent peut-être rien, et pourtant ces dix femmes se sont illustrées dans le domaine des arts et du commerce ou les luttes politiques, marquant de leur empreinte l’histoire de Nantes. Venez écouter leur histoire. *

Inscription sur place, Entrée par la cour Rosmadec, rue de la commune. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

