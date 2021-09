Laxou Hôtel de Ville Laxou, Meurthe-et-Moselle Visite patrimoniale de l’Hôtel de Ville par Philippe Bruant Hôtel de Ville Laxou Catégories d’évènement: Laxou

Meurthe-et-Moselle

Visite patrimoniale de l’Hôtel de Ville par Philippe Bruant Hôtel de Ville, 18 septembre 2021 10:00, Laxou. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Ville. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00, 17h30 Visite patrimoniale de l’Hôtel de Ville par Philippe Bruant * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h30

Gratuit. Entrée libre.

Hôtel de Ville 3 avenue Paul Déroulède, 54520 Laxou Laxou 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3436059.jpg https://www.laxou.fr/

L’hôtel de ville est une ancienne maison bourgeoise marquée par l’école de Nancy. Il possède un parc paysager. L’ancienne mairie-école avait été construite en 1857 place de la Liberté. Le bâtiment qui l’avait précédé était en face sur cette même place. (source : Wikipédia)

Crédits : ©Musicaline, sous licence Creative Commons Gratuit ©Ville de Laxou

Détails Heure : 10:00 - 18:30 Catégories d’évènement: Laxou, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 3 avenue Paul Déroulède, 54520 Laxou Ville Laxou lieuville Hôtel de Ville Laxou