La Charce Hôtel de Ville

La Charce

Déambulation dans le village de La Charce Hôtel de Ville, 19 septembre 2021 14:00, La Charce. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Ville. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h00 Déambulation dans le village de La Charce * Au passage, seront présentées les plaques apposées sur les façades des maisons et dans les ruelles.

La visite se fera en déambulant dans le village avec explications sur les différents plaques apposées devant les maisons, passage devant le château du XVIe siècle où l’histoire de Philis de La Charce de la Tour du Pin sera abordée puis visite de l’exposition dans la salle des Amies de Philis et présentation de l’exposition “Exils Huguenots en Baronnies Provençales” dans le temple. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

Rendez vous, le dimanche à 14h devant la Mairie de La Charce

Hôtel de Ville Place du Château, 26470 LA CHARCE La Charce 26470 Drôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location90885554.jpg +33 (0) 671 640 292 https://cms.exils-huguenots-baronnies.webnode.fr Crédits : Association Histoire et Culture Huguenotes en Baronnies Provençales Gratuit Jacques Peyronel

Détails Heure : 14:00 - 16:00