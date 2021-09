L’hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage, 18 septembre 2021 15:30, Le Touquet-Paris-Plage.

Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage. Gratuit

18 et 19 septembre

L’hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage

L’HÔTEL DE VILLE, HISTOIRE ET ARCHITECTURE D’UN B TIMENT HORS DU COMMUN

Édifié dans la période faste de l’entre-deux-guerres, l’hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage impressionne par son aspect et ses dimensions imposantes. Les architectes se sont inspirés à la fois du style néo-tudor, anglo-normand ou flamand, le tout avec une touche art déco qui lui donne toute sa personnalité. La visite guidée de l’édifice vous fera découvrir la majestueuse salle d’honneur, digne d’un château anglais, la salle du conseil et son mobilier ou la salle des mariages au plafond d’inspiration Tudor. Les fans d’Harry Potter s’imagineront sans aucun doute évoluer dans un décor digne de Poudlard ! Un atelier attend également nos jeunes visiteurs.

Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 | Accès sur présentation du pass sanitaire

Visite libre : samedi, de 15h30 à 19h, dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Visites guidées : samedi, à 16h et 18h, dimanche, à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h (durée : 1h | Départ : place Édouard VII | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co et le Musée du Touquet-Paris-Plage

samedi 18 septembre – 15h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage Boulevard Daloz – 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais

03 21 06 72 00 http://www.letouquet.com

L’hôtel de ville a été construit en 1931 sur les plans des architectes Louis Debrouwer et Pierre Drobecq. La maçonnerie est en matériaux de la région : Pierre de Bainchtun et d’équipement. Hauteur du beffroi : 38 m. Il contient une horloge monumentale équipée de carillons qui sonnent, depuis 1931, les quarts et les demies.

Classé au titre des Monuments Historiques depuis 2014.

