Visite de la mairie & impromptus artistiques Hôtel de Ville du Kremlin-Bicêtre, 19 septembre 2021 11:00, Le Kremlin-Bicêtre

Dimanche 19 septembre, 11h00 Visite de la mairie & impromptus artistiques * Visite de la Mairie ouverte à tous les Kremlinois. La visite sera guidée par le Maire et ponctuée d’impromptus artistiques par les élèves du conservatoire. *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

Entrée libre sur réservation

Hôtel de Ville du Kremlin-Bicêtre 1 place Jean Jaurès 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Val-de-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13113598.jpg 01 45 15 55 55 http://kremlinbicetre.fr/

Crédits : Ministère de la culture Gratuit|Sur inscription Alex Bonnemaison (ville Kremlin-Bicêtre)

