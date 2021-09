Le Kremlin-Bicêtre Hôtel de Ville du Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne Balade historique du Kremlin-Bicêtre Hôtel de Ville du Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Val-de-Marne

Balade historique du Kremlin-Bicêtre Hôtel de Ville du Kremlin-Bicêtre, 18 septembre 2021 11:00, Le Kremlin-Bicêtre. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Ville du Kremlin-Bicêtre. Gratuit|Sur inscription grangeauxqueulx@gmail.com

18 et 19 septembre Balade historique du Kremlin-Bicêtre * L’association propose des nouvelles balades historiques autour des panneaux « Lieux de villes », avec notamment l’ajout de 2 nouveaux panneaux installés en 2021. Sur inscription auprès de l’association grangeauxqueulx@gmail.com RDV samedi 18 sept à 11h devant le parc de Bicêtre

RDV dimanche 19 sept à 15h devant la Mairie du Kremlin-Bicêtre *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

*

Sur inscription auprès de l’association (20 places chaque jour)

Hôtel de Ville du Kremlin-Bicêtre 1 place Jean Jaurès 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Val-de-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13113598.jpg 01 45 15 55 55 http://kremlinbicetre.fr/

Mairie

Crédits : Ministère de la culture Gratuit|Sur inscription Alex Bonnemaison (ville Kremlin-Bicêtre)

Détails Catégories d’évènement: Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne Autres Lieu Hôtel de Ville du Kremlin-Bicêtre Adresse 1 place Jean Jaurès 94270 Le Kremlin-Bicêtre Ville Le Kremlin-Bicêtre lieuville Hôtel de Ville du Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre