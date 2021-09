A la Découverte de l’Hôtel de ville Hôtel de Ville de Vannes, 18 septembre 2021 16:00, Vannes.

Situé au cœur de la ville, l’Hôtel de Ville reste un édifice à découvrir ou à revisiter. Ce lieu emblématique, construit en 1886, fortement inspiré du modèle parisien, siège des institutions municipales, a été le témoin privilégié de bien des événements.

Hôtel de Ville de Vannes Place Maurice Marchais 56 000 Vannes

L’édifice est composé d’un corps central et de pavillons latéraux en avancée. Bâti sur un étage de soubassement en granite, il est construit en pierre de taille de calcaire.

Le corps central est percé de cinq arcades en plein cintre devant un escalier imposant qui donne accès à une salle des pas perdus agrémentée de colonnes et d’un remarquable escalier symétrique, en marbre jaune. A l’extérieur, ce dernier est mis en valeur par le large fronton sculpté encadrant l’horloge, surmonté d’un campanile.

Le décor des façades, très éclectique, conjugue à la fois celui de la Renaissance : pilastres, colonnes à chapiteaux corinthiens, forme des toitures avec lucarnes et hautes souches de cheminées et celui de l’art classique : corniche à modillon, frise de volutes ou de balustrades en partie haute, reproduites sur les balcons du premier étage.

De nombreux artistes parisiens et nantais ont contribué à son décor intérieur très soigné et parfaitement sauvegardé dans son ensemble.

L’édifice s’apparente à celui de la capitale reconstruit à la même époque.

Symbole du pouvoir des institutions urbaines, l’hôtel de ville est également un manifeste des grandes idées républicaines rappelées par les nombreuses inscriptions sur la façade : “République Française”, “Liberté, Egalité, Fraternité”.

