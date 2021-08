Valence Hôtel de ville de Valence Drôme, Valence Visites commentées de l’hôtel de ville restauré Hôtel de ville de Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Visites commentées de l'hôtel de ville restauré Hôtel de ville de Valence, 19 septembre 2021 10:00, Valence

Dimanche 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Visites commentées de l’hôtel de ville restauré * Construit à la fin du XIXe siècle, l’hôtel de ville de Valence est un bel exemple de palais républicain de type IIIe République. Outre son escalier monumental, la salle des mariages et celle des délibérations sont dotées de leurs décors d’origine : peintures murales, mosaïques, plafonds peints… entièrement restaurés et récemment protégés au titre des Monuments historiques.

Venez redécouvrir la richesse de ces décors remarquables avec un guide conférencier et les restauratrices ayant participé au chantier (Atelier JOUVE-MALFATTO). *

Sur inscription uniquement. Groupes limités.

Hôtel de ville de Valence 1, place de la Liberté, 26000 Valence, Drôme

