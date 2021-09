Saulieu Hôtel de Ville de Saulieu Côte-d'Or, Saulieu Rallye patrimoine : Envie d’explorer Saulieu sous un autre angle ? Hôtel de Ville de Saulieu Saulieu Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Saulieu

Rallye patrimoine : Envie d’explorer Saulieu sous un autre angle ? Hôtel de Ville de Saulieu, 18 septembre 2021 10:00, Saulieu. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Ville de Saulieu. Gratuit

18 et 19 septembre Rallye patrimoine : Envie d’explorer Saulieu sous un autre angle ? * Ce rallye, vous propose une excursion impliquant recherche et réflexion à la recherche des curiosités architecturales et des espaces naturels préservés. Un indice…un lieu, dix indices…ce sont dix lieux à dénicher !

Une surprise vous attend au dernier lieu trouvé… *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 17h00

*

Entrée libre | Départ de l’office de tourisme

Hôtel de Ville de Saulieu 1 place de la République 21210 Saulieu Saulieu 21210 Côte-d’Or Crédits : C.ZICOT Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Saulieu Autres Lieu Hôtel de Ville de Saulieu Adresse 1 place de la République 21210 Saulieu Ville Saulieu Age maximum 99 lieuville Hôtel de Ville de Saulieu Saulieu