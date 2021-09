Salon-de-Provence HÔTEL DE VILLE DE SALON DE PROVENCE Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Animations théâtrales HÔTEL DE VILLE DE SALON DE PROVENCE Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Dimanche 19 septembre, 10h30, 15h00 Animations théâtrales * La rencontre dialoguée entre le chevalier Robert de Lamanon et Pierre André de Suffren « dit le Bailli de Suffen » le Vice-Amiral des Indes par des comédiens costumés. (Durée 30 mn). *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

HÔTEL DE VILLE DE SALON DE PROVENCE 147, Place de l’Hôtel de Ville – 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône

04 90 44 89 00 http://www.salon-de-provence.org

Façade classique couronnée d’une balustrade, en pierre calcaire de la Valentine, avec fenêtre centrale également à balustrade et encadrée de deux statues de femmes. La salle des mariages, du XVIIIème siècle, est classée Monument historique.

Crédits : Salon de Provence

