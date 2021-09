Exposition sur la ville pendant la Seconde Guerre mondiale Hôtel de ville de Saint-Paul-trois-Châteaux, 18 septembre 2021 13:00, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

18 et 19 septembre

Exposition sur la ville pendant la Seconde Guerre mondiale

Saint-Paul-Trois-Châteaux pendant la Seconde Guerre mondiale

Saint-Paul-Trois-Châteaux est un village d’’un peu moins de 1 500 habitants à la veille de la guerre. Mises à part les fermes isolées, la population vit en majorité dans le village et en tour de ville. Il n’y a aucune villa, lotissement ou immeuble. La principale activité est l’agriculture. Les carrières de pierre ont cessé de fonctionner.

Comment les Tricastins et les Réfugiés (dès la fin des années 40) ont vécu ces longues années allant de la déclaration de guerre du 3 septembre 1939 jusqu’à cette date du 8 mai 1945 ?

Au cours de ces 6 années, ils ont connu la mobilisation, le cantonnement militaire, les réquisitions, les restrictions, l’occupation.

Enfin ils ont connu cette journée mémorable de la Libération du dimanche 27 août 1944.

Il restait pour eux à reconstruire, reprendre une vie normale, construire un avenir de paix et de tolérance.

C’est à tout cela que cette exposition, grâce notamment à de nombreux témoignages, entend apporter quelques éclairages.

Exposition présentée du 02/09 au 28/10/2021

samedi 18 septembre – 13h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 18h00

Hôtel de ville de Saint-Paul-trois-Châteaux place Castellane, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme

L’Hôtel de ville est un ancien hôtel particulier, l’hôtel de Castellane.

La demeure initiale d’un volume plus restreint est surélevée en 1741, puis réaménagée en 1760 suite à l’acquisition d’une maison mitoyenne. Esprit Joseph de Castellane né à Saint-Paul en 1720, militaire et grand propriétaire, dote la demeure d’un imposant vestibule et d’un large escalier dédoublé. De cette même période date la façade au Midi, inscrite à l’inventaire supplémentaire, laquelle par son ordonnancement, la forme et les dimensions des ouvertures, correspond au modèle le plus répandu au cœur de la cité.

L’essentiel de l’animation décorative est concentré sur l’avant-corps central où les deux “C”croisés placés au centre de la composition, évoquent la famille de Castellane. La Commune achète la demeure en 1879, mais elle ne devient Hôtel de ville qu’en 1890. Lors d’une importante restauration en 1910, est créé le fronton dans le ” style Louis XV “.

Jouxtant à l’ouest l’hôtel de Castellane, faisant partie aujourd’hui de l’Hôtel de ville, la maison a pu être celle de chanoines aux XIIe-XIIIe siècles. On y remarque une fenêtre à croisée probablement de la fin du XVe siècle, encadrée d’une succession de fines moulures, certaines torsadées.

