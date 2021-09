Rennes Hôtel de ville de Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Visite guidée de l’hôtel de ville Hôtel de ville de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L'hôtel de ville

XVIIIe siècle

A la suite de l’incendie du 23 décembre 1720 qui ravage 33 rues et 850 maisons à pans de bois, le cœur de la ville est à reconstruire. Après Isaac Robelin, c’est Jacques Gabriel, premier architecte du Roi (1667-1742) qui en a la charge. Le 23 mai 1730, son projet de «bâtir un édifice public pour l’immortalité» est accepté. Il regroupe en une seule construction, sur une place neuve, l’hôtel de Ville au sud, le Présidial au nord et la Tour de l’horloge au centre.

L’hôtel de ville a subi d’importantes transformations depuis la Révolution. Il fut presque complètement réaménagé de 1912 à 1914, date à laquelle il fut de nouveau inauguré, par le président Raymond Poincaré. Il a été restauré après les quelques dommages de la Seconde Guerre mondiale.

