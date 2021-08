Quimperlé Hôtel de Ville de Quimperlé Finistère, Quimperlé Une maison commune, une collection municipale. Hôtel de Ville de Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Une maison commune, une collection municipale. Hôtel de Ville de Quimperlé, 18 septembre 2021 10:00, Quimperlé. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Ville de Quimperlé. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique

Samedi 18 septembre, 10h00 Une maison commune, une collection municipale. * Une maison commune, une collection municipale. L’actuel Hôtel de Ville était à l’origine une demeure de Joseph-Gabriel Mauduit. En 1944, elle devient la Mairie de Quimperlé.

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion d’en découvrir l’histoire et de mieux connaître la collection d’oeuvres d’art qu’elle présente. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

Gratuité pour tous.

Hôtel de Ville de Quimperlé 32 rue de Pont-Aven 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location52557930.jpg 02 98 96 37 37 https://www.quimperle.bzh/

L’actuel hôtel de Ville était à l’origine une maison particulière construite en 1862 pour Joseph Gabriel de Mauduit de Kervern fondateur des papeteries de Mauduit. La demeure d’inspiration néo-classique comporte 3 corps de bâtiments juxtaposés. On ne connait pas l’architecte de ce édifice qui va connaitre des destinations diverses. Vendu en 1878 à un tanneur qui le revend en 1923 à un marchand de biens, il abritera ensuite une clinique en 1930, une auberge de jeunesse en 1937, le quartier général de l’armée allemande pendant la deuxième guerre mondiale, puis la mairie à partir de 1944. Un vaste parc entoure le bâtiment. Une partie de la collection municipale de peinture est présentée aux murs des couloirs.

Crédits : © Coll. Municipale Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Hôtel de Ville de Quimperlé Adresse 32 rue de Pont-Aven 29300 Quimperlé Ville Quimperlé Age maximum 99 lieuville Hôtel de Ville de Quimperlé Quimperlé