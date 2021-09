Peynier Hôtel de Ville de Peynier Bouches-du-Rhône, PEYNIER Visites guidées des œuvres de Vincent Roux “l’Art au Coeur du Patrimoine” Hôtel de Ville de Peynier Peynier Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

PEYNIER

Visites guidées des œuvres de Vincent Roux “l’Art au Coeur du Patrimoine” Hôtel de Ville de Peynier, 19 septembre 2021 10:00, Peynier. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Ville de Peynier. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h30 Visites guidées des œuvres de Vincent Roux “l’Art au Coeur du Patrimoine” * L’association pour la promotion de l’oeuvre de Vincent Roux rendra un double hommage : à l’immense soprano des décennies 1950 à 1970, Mady Mesplé et aux 30 ans de la disparition de Vincent Roux. Hommage à la soprano Mady Mesplé Vincent Roux : Le Barbier de Seville – Opéra de Marseille 1968 Visites guidées des œuvres de Vincent Roux Notre Dame de Paris

Sainte Victoire

La Porte de Brandebourg

Les 13 Europe de Vincent Roux Téléchargez le programme complet

Site de l’assoication pour la promotion de l’oeuvre de Vincent Roux

Site de l’événement (Mairie de Peynier) *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

Entrée libre

Hôtel de Ville de Peynier 1, cours Albéric Laurent PEYNIER Peynier 13790 Bouches-du-Rhône

Hôtel de Ville de Peynier

Crédits : Association pour la promotion de l’oeuvre de Vincent Roux Gratuit Stéphane RAPUZZI

Heure : 10:00 - 18:30