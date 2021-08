Lille Hôtel de Ville de Lille Lille, Nord Visites guidées pour le jeune public de l’exposition “Lille années 1920-1930” Hôtel de Ville de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Visites guidées pour le jeune public de l’exposition “Lille années 1920-1930” Hôtel de Ville de Lille, 18 septembre 2021 15:00, Lille. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Ville de Lille. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur http://jep.lille.fr

18 et 19 septembre Visites guidées pour le jeune public de l’exposition “Lille années 1920-1930” * Les Archives municipales vous invitent à découvrir avec vos enfants l’histoire de Lille dans les années 1920-1930, dont les traces sont encore visibles dans la ville d’aujourd’hui. Cette visite de l’exposition est accompagnée par un archiviste. Un livret FALC (Facile et à Comprendre) est mis à disposition des publics. Retrouvez l’ensemble de la programmation lilloise sur jep.lille.fr *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

*

Les réservations s’effectuent directement en ligne. Enfants accompagnés d’un adulte. 1 billet par enfant et 1 billet par adulte. Présentation d’une pièce d’identité pour accéder à l’Hôtel de Ville. Passe sanitaire obligatoire.

Hôtel de Ville de Lille 40 Place Augustin Laurent – 59000 Lille Lille 59000 Nord Oeuvre la plus remarquable de l’architecte Emile Dubuisson, l’hôtel fut construit à partir de 1924 et achevé en 1932 par la construction du beffroi. Il est le jalon essentiel du nouveau plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la ville en 1921. Sauf mention contraire, les photographies sont interdites à l’intérieur. Accès PMR uniquement pour l’Hôtel de Ville (Place A Laurent). Le beffroi n’est pas accessible pour les PMR.

Crédits : Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Hôtel de Ville de Lille Adresse 40 Place Augustin Laurent - 59000 Lille Ville Lille Age minimum 7 Age maximum 12 lieuville Hôtel de Ville de Lille Lille