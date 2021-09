Fougères Hôtel de Ville de Fougères Fougères, Ille-et-Vilaine La salle des mariages de l’hôtel de ville – Visites guidées Hôtel de Ville de Fougères Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

La salle des mariages de l’hôtel de ville – Visites guidées Hôtel de Ville de Fougères, 18 septembre 2021 11:00, Fougères. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Ville de Fougères. Gratuit|Sur inscription chateau@fougeres.fr, 0299997959

18 et 19 septembre La salle des mariages de l’hôtel de ville – Visites guidées * *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

jauge de 20 personnes / départ de visite toutes les heures / Sur réservation :

Hôtel de Ville de Fougères 2 rue porte Saint-Léonard, 35300 Fougères Fougères 35300 Montaubert – Rillé – Saint-Sulpice Ille-et-Vilaine

Forte de ses libertés communales acquises au XIIIe siècle, la bourgeoisie s’est enrichie d’un prestigieux Hôtel de Ville. Au XVIe siècle, d’importants travaux sont entrepris. Le bâtiment rappelle l’architecture « renaissance » des châteaux de la Loire, notamment la porte sculptée d’un décor géométrique et végétal.

Crédits : Ville de Fougères Gratuit|Sur inscription Ville de Fougères

Détails Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Hôtel de Ville de Fougères Adresse 2 rue porte Saint-Léonard, 35300 Fougères Ville Fougères Age maximum 99 lieuville Hôtel de Ville de Fougères Fougères