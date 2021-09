Exposition “Chalon-sur-Saône, du coeur du Duché à la frontière du Royaume, 1425-1510”, salle du conseil municipal de l’hôtel de ville Hôtel de ville de Chalon-sur-Saône, 18 septembre 2021 14:00, Chalon-sur-Saône.

Cet été, l’exposition « Miroir du prince, la commande artistique des hauts fonctionnaires bourguignons (1425-1510) », réalisée dans le cadre des Rendez-vous du Louvre, se déroule aux musées Rolin d’Autun et Denon de Chalon-sur-Saône : l’occasion pour l’Espace Patrimoine de s’intéresser à cette période cruciale pour l’évolution urbaine de la cité de Chalon.

Or, Max Josserand, ancien professeur de construction et d’économie au lycée Thomas Dumorey et administrateur de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône, travailla pendant près de 20 ans avec ses élèves, à la fin du XXe siècle, à la réalisation d’une maquette de Chalon en 1500, ensuite offerte à la commune. L’occasion était trouvée de s’appuyer sur cet objet pour raconter la ville de l’époque…

Les 18 et 19 septembre, Max Josserand sera présent pour échanger avec vous autour de cette maquette..

En 1425, Chalon se situe au cœur du Duché de Bourgogne, un véritable Etat, d’une dimension considérable, entre le Royaume de France et les terres du « Saint-Empire romain » (qui regroupe au Moyen-Age des terres d’Europe occidentale et centrale). La ville est installée à la limite entre le « Duché », où le Duc de Bourgogne est vassal du Roi de France, et la « Comté », où il est vassal de l’Empereur. De plus grâce à la Saône et à un réseau de routes majeures, Chalon est un carrefour important, permettant de fructueux échanges avec Paris, l’Est, mais aussi les territoires plus au sud, jusqu’à la Méditerranée. Les Ducs installent donc là des conseillers fidèles, tel les évêques Jean Germain, Nicolas Rolin ou plus tard Jean de Poupet. Toutefois, jadis florissante, la cité, s’est considérablement appauvrie du fait de la guerre de 100 ans (1337-1453) et des lourds impôts exigés par les Ducs.

En 1471, les troupes du Roi de France défont à Buxy celles du Duc de Bourgogne Charles le Téméraire ; les combats font 1500 morts, et les assaillants pourchassent les vaincus jusque sous les murs de Chalon. En 1477, le Duc meurt au siège de Nancy et le Roi de France, Louis XI, envahit le Duché, sans toutefois obtenir la Comté, resté favorable à la fille du Téméraire, la Duchesse Marie. Dès le mois de mai, bourgeois et clergé de Chalon prêtent fidélité au Roi, avant de tenter de se soulever un mois plus tard. Louis XI charge alors Georges de la Trémouille de mater la rébellion. La ville est rapidement prise par les troupes royales et soumises aux pillages et exactions. Arrestations et exécutions se succèdent : Chalon ne se rebellera plus. Les nobles attachés au Duc rejoignent la Comté, les clercs et bourgeois se rallient au Roi de France…et le XVe siècle s’achève par deux épidémies de peste.

En 1500, Chalon est donc devenue une ville frontière, et fera d’ailleurs bientôt l’objet de plusieurs attaques ennemies. La cité retrouve toutefois la prospérité, ce qui transparait dans la reconstruction, alors, de nombreuses demeures. C’est cette ville que nous vous proposons de découvrir au cours de cette exposition.

Hôtel de ville de Chalon-sur-Saône 3 place de l'Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône

