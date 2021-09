Ayse Hôtel de ville d'Ayse Ayse, Haute-Savoie Circuit pédestre et visite Hôtel de ville d’Ayse Ayse Catégories d’évènement: Ayse

Haute-Savoie

Circuit pédestre et visite Hôtel de ville d’Ayse, 19 septembre 2021 09:30, Ayse. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de ville d’Ayse. Sur inscription http://www.ayze.fr

Dimanche 19 septembre, 09h30 Circuit pédestre et visite * Circuit pédestre et visite :

• Réservoir d’eau

• Un hameau de la commune

• Le Lac, l’environnement, la pêche

• Exposition et apéritif *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 13h00

*

Inscription obligatoire

Hôtel de ville d’Ayse 74130, Ayse Ayse 74130 Haute-Savoie Crédits : Faucigny Glieres Tourisme Sur inscription

