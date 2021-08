Cahors Hôtel de ville Cahors, Lot Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Hôtel de ville Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Hôtel de ville, 17 septembre 2021 09:00, Cahors

Vendredi 17 septembre, 09h00, 14h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * “La Chariotte” est un dispositif éducatif totalement innovant qui consiste en une salle d’atelier du patrimoine itinérante. Le contenant est une sorte de charrette à bras en bois contenant divers outis éducatifs et dont le couvercle se transforme en table de travail pour 2 à 8 enfants. Elle permet une découverte interactive in situ de la ville médiévale de Cahors à travers divers contenus qui sont des maquettes, puzzles, costumes, relevés de façades, accessoires… Les enfants costumés jouent une scène théâtrale et utilisent plusieurs outils éducatifs devant les véritables bâtiments auxquels ils se rapportent. Une bonne alternative à la situation sanitaire que nous vivons ! *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h00

Inscription effectuée par les enseignants intéressés sur les 2 créneaux disponibles. Départ de l’hôtel de ville

Hôtel de ville Boulevard Gambetta, 46000 Cahors Cahors 46220 boulevard Gambetta Lot

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 05 65 20 88 91 http://www.cahorsagglo.fr

Hôtel de ville de Cahors

Crédits : © Claire Gonzalez, service communication Ville de Cahors Gratuit|Sur inscription

