Bouxwiller

Visite guidée de l'Hôtel de Ville en VIP Hôtel de Ville, 18 septembre 2021 16:30, Bouxwiller

18 et 19 septembre Visite guidée de l’Hôtel de Ville en VIP * Découvrez le bâtiment de l’Hôtel de Ville en compagnie d’un élu ou d’un ancien élu. En compagnie d’un élu de la Ville de Bouxwiller, découvrez les trésors d’histoire que cache le beau bâtiment de l’Hôtel de Ville, ancienne chancellerie du comté de Hanau-Lichtenberg. Exceptionnellement, ouvrez la porte de la salle du conseil et replongez dans le passé princier de Bouxwiller. *

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

Gratuit. Sur inscription.

Hôtel de Ville 1 place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin

L’ancienne chancellerie, actuellement hôtel de ville, a été construite entre 1658 et 1663 à l’initiative du comte Frédéric Casimir de Hanau-Lichtenberg et sous la direction de l’architecte Hans Weibel de Strasbourg. Elle se prolonge par une remise à carrosses de 1702.

