Visites de la mairie de Bollène HÔTEL DE VILLE, 18 septembre 2021, Bollène.

Journée du patrimoine 2021 HÔTEL DE VILLE.

Samedi 18 septembre, 10h00

Visites de la mairie de Bollène

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

HÔTEL DE VILLE Place Reynaud de la Gardette 84500 Bollène

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 90 40 51 45

On ne retrouve pas d’archives concernant la fondation du bâtiment abritant l’hospice mais des documents du XVe siècle semblent y faire référence. En 1763, l’hospice en vue de s’agrandir acquière l’hôtel de Pons qui jouxte leur propriété. Ce dernier étant à nouveau devenu trop petit malgré ses nombreuses extensions, est déplacé dans les locaux de l’hôpital actuel. 1841, Alexandre de Granet Lacroix prend l’initiative de louer les locaux de l’ancien hospice pour y installer la Mairie. Le bail est établi le 6 Mars 1841, il est emphytéotique et s’étend sur une durée de 99 ans moyennant un loyer annuel de 400 francs. A cette époque la place Henri Reynaud de la Gardette n’existe pas encore et on accède à la Mairie par la « Rue de la Mairie », actuelle rue E Zola. Alfred Violès, maire décide en 1866, d’acquérir la bâtisse. L’acte de vente est rédigé en ces termes « ont déclaré vendre à la commune de Bollène sous la stipulation de Mr Alfred Violès, prénommé, ici présent lequel agissant en sa dite qualité de Maire de la commune de Bollène déclare accepter la présente vente en vertu : 1.d’une délibération du conseil Municipal en date du 14 mai 1865, 2.de l’arrêté de M le préfet de Vaucluse, en date du 7 octobre dernier, d’une maison et de ses dépendances servant actuellement d’hôtel de ville à la dite commune de Bollène et que l’hospice possède depuis un temps immémorial dans l’enceinte du dit Bollène , entre la rue des Récollets et la rue de la Mairie ». L’immeuble acquit se compose comme le rapporte l’acte : « du corps principal des bâtiments, d’une ancienne chapelle servant actuellement de prétoire à la justice de Paix, d’un logement particulier, d’une petite cour au nord du corps principal, d’une grande cour … ». L’immeuble est vendu par l’hospice au prix de dix mille Francs à la commune.

