17 – 19 septembre Escape game “Un mariage mouvementé à Bois-Colombes” * Panique à Bois-Colombes. Un mariage est sur le point d’être célébré mais le Maire a perdu son écharpe tricolore… Serez-vous l’aider ? C’est un grand jour !

Les portes de la mairie grincent, les talons tapent le marbre, les convives se pressent,… Aujourd’hui, ce 13 juillet 1905, c’est le mariage de Constant Victor Vincent et Jeanne Charlotte Ballu.

Tous les témoins sont invités à rentrer dans la salle pour partager le bonheur des jeunes mariés.

Hélas, tout ne se passe pas comme prévu et le Maire de Bois-Colombes, Charles Duflos, commence à discuter avec son officier d’état civil : l’écharpe tricolore a disparu !

Sans l’écharpe, impossible de célébrer la cérémonie. Témoins des deux mariés, allez-vous réussir à sauver ce mariage à temps ? *

vendredi 17 septembre – 18h30 à 19h10

vendredi 17 septembre – 19h30 à 20h10

vendredi 17 septembre – 20h30 à 21h10

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h40

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h40

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h40

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h40

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h40

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h40

samedi 18 septembre – 18h00 à 18h40

samedi 18 septembre – 19h00 à 19h40

samedi 18 septembre – 20h00 à 20h40

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h40

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h40

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h40

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h40

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h40

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h40

Accès uniquement sur réservation. Les réservations sont ouvertes à partir du 6 septembre 2021. Groupe de 4/5 joueurs maximum. Durée du jeu : 40 min

Hôtel de ville de Bois-Colombes construit entre 1935 et 1937 sur les plans de Georges Bovet et Émile Berthelot.

