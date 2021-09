Visite libre de l’Hôtel de Talleyrand Hôtel de Talleyrand – George C. Marshall Center, 19 septembre 2021 10:00, Paris.

Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Talleyrand – George C. Marshall Center. Gratuit Handicap auditif|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

Dimanche 19 septembre, 10h00

Visite libre de l’Hôtel de Talleyrand

Venez découvrir ce majestueux bâtiment du XVIIIe siècle, construit pour l’un des principaux ministres du roi Louis XV ! Plongez dans l’Histoire et revivez en particulier celle du Plan Marshall, dont la mise en place et la coordination eurent lieu entre ces murs. Visitez librement les différentes pièces pour avoir un aperçu d’un bâtiment typique de l’Ancien Régime, et faites un saut dans le temps.

Soyez curieux, venez nombreux !

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Visite gratuite et entrée sans réservation. Passe sanitaire obligatoire.



Hôtel de Talleyrand – George C. Marshall Center 2 rue Saint-Florentin 75001 Paris Paris 75001 Paris 8e Arrondissement Paris

Cet hôtel particulier, connu aujourd’hui sous le nom d’hôtel de Talleyrand, fut édifié pour le comte de Saint-Florentin entre 1767 et 1769 par Ange-Jacques Gabriel et Jean-François-Thérèse Chalgrin, architectes du roi Louis XV, avec l’aide des artisans français les plus talentueux du XVIIIe siècle. Le plafond de l’escalier d’honneur fut réalisé par le peintre Jean-Simon Barthélémy en 1769. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord acquit l’hôtel en 1812 et y vécut jusqu’à sa mort en 1838. C’est là qu’il reçut en 1814 le tsar Alexandre Ier de Russie et le duc de Wellington de Grande-Bretagne pour négocier la paix en Europe et la restauration de la monarchie en France. La famille Rothschild fut ensuite propriétaire du monument pendant plus d’un siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, le Département d’État des États-Unis d’Amérique y installa le siège de l’administration du Plan Marshall pour la relance économique de l’Europe (1947-1952). Il abrite désormais le Centre George C. Marshall qui retrace l’engagement des Européens et des États-uniens pour l’économie européenne après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, l’hôtel de Talleyrand est entré dans une nouvelle ère de son histoire internationale et culturelle.

