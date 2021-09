Saint-Rémy-de-Provence Hôtel de Sade Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Exposition “Un mausolée pour l’éternité” Hôtel de Sade Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

18 et 19 septembre Exposition “Un mausolée pour l’éternité” * Le mausolée de Glanum, monument emblématique de l’Antiquité et des Alpilles, est parvenu comme miraculeusement préservé jusqu’à nos jours. Il a ainsi parcouru 21 siècles d’histoire semés de péripéties qui ont jalonné l’histoire de la Provence. Souvent comparé aux plus grands monuments de l’Antiquité Méditerranéenne comme le grand autel de Pergame, il a inspiré architectes, peintres, graveurs, sculpteurs et photographes. Il fut l’un des premiers monuments classés au titre des monuments historiques dès 1840. Monument funéraire élevé par trois frères de la famille des Julii en l’honneur de leur père, Caius et leur grand père : ces aristocrates de Glanum doivent à César le nom de leur famille. A l’occasion de sa restauration, en 2007, des recherches menées par la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte-d’Azur ont permis de réaliser de nouvelles observations : une partie du mausolée était peint…

A l’appui de ces analyses, une restitution a été réalisée par Jean-Claude Golvin, chercheur au Cnrs, grand spécialiste de l’architecture monumentale antique.

Les panneaux sculptés représentant des scènes de bataille ont également été réinterprétées à cette occasion. L’architecture et de la sculpture de grande qualité puisent leurs sources dans une tradition orientale.

Sur trois faces figurent des scènes que l’on associe aujourd’hui à la fameuse bataille de Zéla (47 avant J.-C.) au cours de laquelle Jules César prononça son fameux “veni, vidi, vici ; je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu”. C’est la seule représentation que l’on connaisse de cette célèbre bataille. Réalisée en partenariat avec le musée des Alpilles à Saint-Rémy de Provence, elle a également bénéficié de prêts d’œuvres du musée départemental Arles antique (13), du musée de la Romanité de Nîmes (30) et du musée des Moulages de l’Université Paul Valéry de Montpellier (34). *

Un concentré d’architectures de l’Antiquité à la Renaissance Balthazar de Sade (1461-1518) fait édifier, à la fin du xve siècle, un hôtel particulier de style Renaissance, au coeur de Saint-Rémy-de-Provence, à l’emplacement de remarquables monuments civils : thermes antiques, tour médiévale et maison de la Dîme mais aussi religieux : églises Notre-Dame-de-la-Tour et Saint-Pierre construites au Moyen Âge et chapelle des pénitents noirs édifiée à l’époque moderne. Un écrin pour les collections de Glanum En 1929, le bâtiment est acquis et classé monument historique par l’État sous l’action conjointe de Jules Formigé (1879-1960), architecte en chef des monuments historiques, et de Pierre de Brun (1874-1941), fondateur du musée des Alpilles. À partir de 1954, sous la direction d’Henri Rolland (1887-1970), l’hôtel de Sade devient le dépôt de fouilles du site de Glanum. Les collections sont présentées au public à partir de 1968. Les sculptures antiques majeures de Glanum y sont aujourd’hui présentées. Un parcours permet de découvrir, de la fouille au laboratoire, les différentes étapes de la recherche archéologique, menée par les scientifiques depuis un demi-siècle.

