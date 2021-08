Saint-Mihiel Hôtel de Rouÿn Meuse, Saint-Mihiel Venez visiter cet exemple typique d’hôtel particulier lorrain du XVIIe siècle Hôtel de Rouÿn Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

Venez visiter cet exemple typique d’hôtel particulier lorrain du XVIIe siècle Hôtel de Rouÿn, 17 septembre 2021 10:00, Saint-Mihiel. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Rouÿn. Gratuit

17 – 19 septembre Venez visiter cet exemple typique d’hôtel particulier lorrain du XVIIe siècle * *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Gratuit. Entrée libre, avec masque. Visite du jardin si le temps le permet.

Hôtel de Rouÿn 10 rue du général Audéoud, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location14009941.jpg?_ts=1625472741122 03 29 89 06 47

Construit vers 1650, cet hôtel particulier, au cœur de la ville, sert d’habitation à Monsieur de Rouÿn, dès la fin du XVIIe siècle, puis à sa descendance (Le général René Audeoud et la famille de Chassey jusqu’à aujourd’hui). Témoin de la prospérité de la ville de Saint-Mihiel à cette époque, le bâtiment adopte une disposition en U, dotée d’une cour intérieure pavée de galets de rivière. Trois corps de bâtiments ceinturent la cour d’honneur, fermée par un portail monumental. Le porche d’entrée est surmonté d’une coquille, symbolisant la pureté, entourée de quatre sphères représentant l’universalité de la connaissance. C’est un exemple typique d’hôtel particulier du XVIIe siècle lorrain. Le magnifique jardin, fruit du travail de toute une vie, possède une belle variété d’espèces végétales entretenues avec amour et soin par Monsieur de Chassey. Fleurissant tour à tour, les fleurs préservent ainsi un caractère intimiste qui sied parfaitement à l’élégance du lieu. Le domaine est inscrit au titre des Monuments historique depuis 1995.

Crédits : ©Marc de Chassey Gratuit ©Marc de Chassey

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Hôtel de Rouÿn Adresse 10 rue du général Audéoud, 55300 Saint-Mihiel Ville Saint-Mihiel Age maximum 99 lieuville Hôtel de Rouÿn Saint-Mihiel