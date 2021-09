Visite de l’Hôtel de Rothelin-Charolais Hôtel de Rothelin-Charolais, 18 septembre 2021 10:00, Paris.

Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Rothelin-Charolais. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur https://www.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2021

18 et 19 septembre

Visite de l’Hôtel de Rothelin-Charolais

L’Hôtel de Rothelin-Charolais, situé au 101 rue de Grenelle, est construit vers 1703-1704 pour Philippe d’Orléans, marquis de Rothelin (1678‑1715). Cet édifice est caractéristique des hôtels particuliers du début du XVIIIe siècle, entre cour et jardin, qui voient le jour dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés alors en plein développement. En 1735, l’hôtel devient la propriété de Louise-Anne de Bourbon-Condé, dite Mademoiselle de Charolais (1695‑1758), qui entreprend de nombreux travaux. Le marquis de Rothelin étant le premier propriétaire et Mademoiselle de Charolais étant à l’initiative des réaménagements qui lui donnent pratiquement ses dispositions actuelles, l’hôtel prend rapidement le nom de « Rothelin‑Charolais ». Il est aujourd’hui occupé par le Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques et le secrétariat d’État, Porte‑parole du Gouvernement.

Accès: M13 Varenne, M12 Solférino

Le billet donne également accès à l’Hôtel de Matignon (57 rue de Varenne, résidence du Premier ministre) et à l’Hôtel de Clermont (69 rue de Varenne, ministère chargé des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne).

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Hôtel de Rothelin-Charolais Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques et le Secrétariat d’État, Porte Parole du Gouvernement – 101 rue de Grenelle 75007 Paris Paris 75007 Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 42 75 80 00 http://www.gouvernement.fr

Crédits : DSAF/DPSG/PGFI Gratuit|Sur inscription