Visite guidée Hôtel de Rolland Rabastens

Tarn

Visite guidée Hôtel de Rolland, 18 septembre 2021 10:30, Rabastens. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Rolland. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée * *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h30

Rdv dans les jardins

Hôtel de Rolland Quai de la Libération, 81800 Rabastens Rabastens 81800 La Mouline Tarn

Hôtel particulier. Ancien fortin construit sur les fossés de Rabastens et transformé au fil des siècles. Restauré en 1875. L’aspect actuel de la façade est dû à l’architecte toulousain Germain Dutour.

