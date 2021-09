Rabastens Hôtel de Rolland Rabastens, Tarn Visite des jardins et exposition Hôtel de Rolland Rabastens Catégories d’évènement: Rabastens

Tarn

Visite des jardins et exposition Hôtel de Rolland, 18 septembre 2021 10:00, Rabastens. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Rolland. Gratuit

18 et 19 septembre Visite des jardins et exposition * L’Hôtel de Rolland ouvre les portes de ses jardins pour les Journées du patrimoine. A cette occasion, les visiteurs pourront découvrir, en déambulant dans le jardin, les œuvres de Priscille De Germon, Maxime Piccoli, Daniel Morant, Claude & Jean Palmier et Jane Fassino. Jean Baptiste Favarel, domaine “In Ventis” à Rabastens, fera déguster ses vins et ses belles bulles. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

*

Entrée libre

Hôtel de Rolland Quai de la Libération, 81800 Rabastens Rabastens 81800 La Mouline Tarn

https://cibul.s3.amazonaws.com/null

Hôtel particulier. Ancien fortin construit sur les fossés de Rabastens et transformé au fil des siècles. Restauré en 1875. L’aspect actuel de la façade est dû à l’architecte toulousain Germain Dutour.

Crédits : © de Fournas Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Rabastens, Tarn Autres Lieu Hôtel de Rolland Adresse Quai de la Libération, 81800 Rabastens Ville Rabastens lieuville Hôtel de Rolland Rabastens