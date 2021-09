Nantes Hôtel de région Loire-Atlantique, Nantes Découverte de l’Hôtel de Région Hôtel de région Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Découverte de l’Hôtel de Région Hôtel de région, 18 septembre 2021 13:45, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de région. Gratuit

18 et 19 septembre Découverte de l’Hôtel de Région * Venez découvrir l’Hôtel de Région en autonomie (accès grand hall, expositions, hémicycle, parvis).

Présence de stands (Revue 303, Association Jean Bruneau artiste peintre, mini-exposition des Archives régionales, centre de ressources patrimoine régional et Photothèque).

Port du masque obigatoire en intérieur. *

samedi 18 septembre – 13h45 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Sans inscription préalable. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Hôtel de région 1, rue de la Loire, Nantes, 44000 Nantes 44200 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location49540207.jpg http://www.paysdelaloire.fr/

Œuvre des architectes nantais Durand, Ménard et Thibault, cet hôtel abrite depuis 1987 le Conseil régional des Pays de la Loire. Situé sur la pointe est de l’Ile de Nantes, trois des quatre façades entretiennent un rapport direct avec le fleuve. Cet édifice marque un retour aux grandes compositions et aux éléments de vocabulaire de l’architecture classique.

Crédits : Pierre-Bernard FOURNY Service patrimoine-Région des Pays de la Loire Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Hôtel de région Adresse 1, rue de la Loire, Nantes, 44000 Ville Nantes lieuville Hôtel de région Nantes