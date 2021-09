Châlons-en-Champagne Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Châlons-en-Champagne, Marne Exposition « Les hôpitaux dans la guerre » Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Exposition « Les hôpitaux dans la guerre » Hôtel de Région (ancien grand séminaire), 18 septembre 2021 14:00, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Région (ancien grand séminaire). Gratuit projet_sri@grandest.fr

18 et 19 septembre Exposition « Les hôpitaux dans la guerre » * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Hôtel de Région (ancien grand séminaire) 5 rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location98498840.jpg 03 26 70 85 91 http://www.grandest.fr https://twitter.com/regiongrandest,https://www.facebook.com/regiongrandest,https://www.instagram.com/laregiongrandest/,https://www.pinterest.fr/laregiongrandest

Construit par Édouard, puis Jules Deperthes, de 1897 à 1901, l’ancien grand séminaire dédié à la Sainte Croix, voulu par Mgr Latty, est devenu hôtel de Région en 1988. Composé, selon un plan en H, de trois corps de bâtiment d’égale hauteur, il présente des façades en pierre de taille percées de fenêtres en plein cintre ou d’arcades en rez-de-chaussée, enrichies d’une frise de brique jaune au premier étage et de fenêtres passantes au deuxième. De sa précédente fonction, le vaste bâtiment conserve une splendide chapelle de style romano-byzantin, à trois nefs couvertes de voûtes en pendentif peintes par G. Defretière. Les visiteurs peuvent également y découvrir l’ancienne bibliothèque, le bureau du président de Région dessiné par Henri Ciriani et la salle d’assemblée ornée d’une originale composition d’Olivier Debré.

Crédits : ©Région Grand Est Gratuit Châlons-en-Champagne, hôtel de Région ©Région Grand Est – Inventaire général – photographie Jacques Philippot

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Adresse 5 rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Châlons-en-Champagne