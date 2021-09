Bordeaux Hôtel de Nesmond (Préfecture de la Nouvelle-Aquitaine - Préfecture de la Gironde) Bordeaux, Gironde Visitez la résidence des préfets de la Gironde Hôtel de Nesmond (Préfecture de la Nouvelle-Aquitaine – Préfecture de la Gironde) Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Visitez la résidence des préfets de la Gironde Hôtel de Nesmond (Préfecture de la Nouvelle-Aquitaine – Préfecture de la Gironde), 19 septembre 2021 10:00, Bordeaux. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Nesmond (Préfecture de la Nouvelle-Aquitaine – Préfecture de la Gironde). Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Visitez la résidence des préfets de la Gironde * L’hôtel de Nesmond est la résidence des préfets de la Gironde depuis 1907 et s’inscrit comme un patrimoine emblématique de Bordeaux et plus largement de l’histoire de France depuis 1630. Au cours du XXe siècle, le gouvernement y siégea à deux reprises. De nombreux présidents de la République française, dont Raymond Poincaré, le général de Gaulle ou plus récemment Emmanuel Macron, y ont séjourné. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. Port du masque obligatoire à l’intérieur de la résidence.

Hôtel de Nesmond (Préfecture de la Nouvelle-Aquitaine – Préfecture de la Gironde) 17 bis rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location69216638.jpg?_ts=1630586848582 05 56 90 60 18 http://www.gironde.gouv.fr

Hôtel particulier avec parc et jardin du XVIIe siècle, construit par la famille de Nesmond. Il devient en 1907 la résidence officielle des préfets de la Gironde.

Crédits : ©Préfecture de la Gironde Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Hôtel de Nesmond (Préfecture de la Nouvelle-Aquitaine - Préfecture de la Gironde) Adresse 17 bis rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Hôtel de Nesmond (Préfecture de la Nouvelle-Aquitaine - Préfecture de la Gironde) Bordeaux