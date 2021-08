Autun Hôtel de Morey Autun, Saône-et-Loire Hôtel de Chevannes : cour et façades Hôtel de Morey Autun Catégories d’évènement: Autun

Hôtel de Chevannes : cour et façades Hôtel de Morey, 17 septembre 2021 10:00, Autun. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Morey. Gratuit

17 – 19 septembre Hôtel de Chevannes : cour et façades * *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre

Hôtel de Morey 24 rue Saint-Saulge 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location48958930.jpg 03 85 54 21 60

Hôtel particulier Louis XIII. Visite limitée à la façade du bâtiment.

