Samedi 18 septembre, 13h00 Visites guidées de l’Hôtel de la Préfecture de Loire-Atlantique * Les visiteurs pourront découvrir l’histoire et l’architecture de la préfecture en visitant les différentes pièces de l’hôtel préfectoral en compagnie d’un guide. *

samedi 18 septembre – 13h00 à 17h00

Tarif gratuit et insciption obligatoire via L’office de tourisme de Nantes. Un départ toutes les 15mn à partir de 13h, groupe de 12 personnes maximum (mesures sanitaires) et accès handicapé aménagé. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

https://cibul.s3.amazonaws.com/location99068476.jpg 02 40 41 20 90 http://www.loire-atlantique.gouv.fr

Créée par les Ducs à la fin du 14e s., la Chambre des Comptes de Bretagne, ruinée, est reconstruite par Jean Baptiste Ceineray entre 1762 et 1781 dans le cadre du plan d’embellissement de la ville.

Crédits : Ministère de l’Intérieur Gratuit|Sur inscription

