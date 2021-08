Visite de la Préfecture de la Dordogne Hôtel de la Préfecture de la dordogne, 18 septembre 2021 10:00, Périgueux.

Journée du patrimoine 2021 Hôtel de la Préfecture de la dordogne. Gratuit|Sur inscription 05 53 02 24 07

Samedi 18 septembre, 10h00

Visite de la Préfecture de la Dordogne

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Sur inscription.



Hôtel de la Préfecture de la dordogne 2, rue Paul Louis Courrier 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne

05 53 02 24 24 http://www.dordogne.gouv.fr

Second Empire (1864). Réalisé par l’architecte Bouillon, et inauguré en 1864, cet hôtel subit trois incendies entre 1875 et 1882. Félix Faure y fut reçu en 1895 et Poincaré en 1913. Les façades présentent un jeu de pilastre, et renferment des salles et salons aux décors remarquables dont des portraits de Fénélon, Montaigne et de l’Impératrice Eugénie.

Gratuit|Sur inscription