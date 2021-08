Tulle Hôtel de la préfecture de la Corrèze Corrèze, Tulle Découverte de l’hôtel de la préfecture de la Corrèze et de son parc Hôtel de la préfecture de la Corrèze Tulle Catégories d’évènement: Corrèze

Découverte de l'hôtel de la préfecture de la Corrèze et de son parc Hôtel de la préfecture de la Corrèze, 19 septembre 2021 14:00, Tulle. Gratuit|Sur inscription. Handicap moteur.

Dimanche 19 septembre, 14h00 Découverte de l’hôtel de la préfecture de la Corrèze et de son parc * *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Sur réservation. Respect des règles sanitaires en vigueur le jour de l’événement.

Hôtel de la préfecture de la Corrèze Place Roosevelt, 19000 Tulle

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 05 55 20 55 38 http://www.correze.gouv.fr

Édifice inspiré de l’architecture Louis XIII, construit entre 1864 et 1880 avec un parc d’une superficie de 4,7 hectares où une cinquantaine d’essences différentes âgées de 50 à 200 ans sont présentes.

