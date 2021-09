Ajaccio Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio, Corse-du-Sud Visite libre des jardins de l’Hôtel de la Collectivité de Corse et exposition “Sainte-Hélène, petite isle” sur les grilles. Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio Catégories d’évènement: Ajaccio

Visite libre des jardins de l'Hôtel de la Collectivité de Corse et exposition "Sainte-Hélène, petite isle" sur les grilles. Hôtel de la Collectivité de Corse, 18 septembre 2021 10:00, Ajaccio

18 et 19 septembre Visite libre des jardins de l’Hôtel de la Collectivité de Corse et exposition “Sainte-Hélène, petite isle” sur les grilles. * – Jardins de l’Hôtel de Région

Inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1992, les jardins de la Collectivité de Corse à Aiacciu, sont un joyau de verdure remarquable et un poumon vert au cœur de la ville. Venez les découvrir grâce à la web-application Giardini. Accessible via un QRCode et également consultable depuis un ordinateur de bureau, elle permet la localisation des essences les plus importantes, nous en avons référencé 30. – Exposition “Sainte-Hélène, petite isle”

Cette exposition photographique est réalisée par la Direction du patrimoine de la Collectivité de Corse dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, sur l’idée du commissaire scientifique chargé de la commémoration de la mort de Napoléon, Jean-Pierre Commun-Orsatti, ancien responsable scientifique du Musée national de la Maison Bonaparte à Ajaccio. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Hôtel de la Collectivité de Corse 22, cours Grandval BP 215 20187 Ajaccio Ajaccio 20000 Corse-du-Sud

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20721661.jpg 04 95 51 64 64 https://www.isula.corsica/

Photo Collectivité de Corse / Inventaire général du patrimoine / Pascale Neri

Crédits : Collectivité de Corse – Service de la valorisation du patrimoine Gratuit Photo Alexandra Padovani – CdC

Hôtel de la Collectivité de Corse
Adresse 22, cours Grandval BP 215 20187 Ajaccio
Ville Ajaccio