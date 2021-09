Ajaccio Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio, Corse-du-Sud Buffet-dégustation préparé par les élèves de l’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio Catégories d’évènement: Ajaccio

Buffet-dégustation préparé par les élèves de l'EREA (Etablissement Régional d'Enseignement Adapté) Hôtel de la Collectivité de Corse, 18 septembre 2021 19:00, Ajaccio

Samedi 18 septembre, 19h00 Buffet-dégustation préparé par les élèves de l’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) * Buffet pour 100 personnes :

Canapés : salés 7 pièces /pers, sucrés 3 pièces/pers (Production dans les cuisines de l’EREA).

Boissons : cocktail à base de produits corses élaborés devant les participants, vin rosé, muscat pétillant, cap corse, jus de fruits, sodas, eaux minérales plates et gazeuses. *

samedi 18 septembre – 19h00 à 21h00

Passe sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.

Hôtel de la Collectivité de Corse 22, cours Grandval BP 215 20187 Ajaccio Ajaccio 20000 Corse-du-Sud

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20721661.jpg 04 95 51 64 64 https://www.isula.corsica/

Photo Collectivité de Corse / Inventaire général du patrimoine / Pascale Neri

Crédits : Gratuit Photo Alexandra Padovani – CdC

