Samedi 18 septembre, 18h00 Conférence “Madame Mère et le prisonnier de Longwood” * Responsable scientifique du musée national de la Maison Bonaparte de 2006 à 2010, Jean-Pierre Commun Orsatti a été commissaire de plusieurs expositions sur Napoléon et la Corse. *

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h00

*

Entrée libre ; passe sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.

Hôtel de la Collectivité de Corse 22, cours Grandval BP 215 20187 Ajaccio Ajaccio 20000 Corse-du-Sud

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20721661.jpg 04 95 51 64 64 https://www.isula.corsica/

Photo Collectivité de Corse / Inventaire général du patrimoine / Pascale Neri

Crédits : Gratuit Photo Alexandra Padovani – CdC

