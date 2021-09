Ajaccio Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio, Corse-du-Sud Répertoires musicaux savants de l’Empire et œuvres musicales inédites en l’honneur de Napoléon composées en Corse aux XIXè et XXè siècles Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio Catégories d’évènement: Ajaccio

18 et 19 septembre Répertoires musicaux savants de l’Empire et œuvres musicales inédites en l’honneur de Napoléon composées en Corse aux XIXè et XXè siècles * Entré dans la légende, Napoléon Bonaparte est une source d’inspiration constante depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours, pour des compositeurs de musique dans le monde. C’est surtout depuis sa mort en exil à Sainte-Hélène, que de nombreuses œuvres sont créées, en France et dans tous les pays qui constituaient l’Empire.

En Corse, principalement à partir du Second-Empire, on voit naître une tradition populaire musicale avec des compositions (toujours interprétées de nos jours), présentes notamment dans des répertoires diffusés par les sociétés musicales locales et dans les cabarets à Ajaccio.Nous proposons d’évoquer durant les journées Européennes du Patrimoine dans l’enceinte de la CDC, des répertoires musicaux de la geste Napoléonienne et du contexte historique de l’Empire en Corse. Certains, issus de la musique savante, sont encore connus et pratiqués. D’autres, issus de la musique populaire et traditionnelle, sont complètement inédits. Fait notoire : on a continué à composer en Corse sur Napoléon au XXe siècle… Les compositeurs parmi les préférés de Napoléon Bonaparte :

-Hortense de Beauharnais : « Partant pour la Syrie »

-Béranger : « Ma grand-mère »

-Paisiello : « Nel cor più non mi sento »

-Beethoven : « Ode à la joie »

-Berlioz : « La mort d’Ophélie »

-Mozart : « Lacrimosa ».

Œuvres de Mauro Giuliani, Fernando Sor, Ferdinando Carulli.

Sandrine LUIGI (lyre-guitare Empire), Christophe TELLART (vielle à roue, flûte, cornemuse), Jeremy BERTINI (sopraniste). – « Inno di Napoleone » poésie Josephe Multedo, musique Antoine Nicolas Clementi

-« Alla Corsica » poésie de l’abbé Martin Casanova di Rapaggio, musique Antoine Nicolas Clementi

-« Napuleone » paroles de Carulu Giovoni da Bozzi, musique François Agostini

-« Le rêve passe ».

Matthieu-Joseph NOBILI (ténor) et Olivia SANCIU (piano). Samedi 18/09 à 15h00

Dimanche 19/09 à 11h15 ; 14h30 et 17h (grand final musical). *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 11h15 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h30

Entrée libre ; passe sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.

Hôtel de la Collectivité de Corse 22, cours Grandval BP 215 20187 Ajaccio Ajaccio 20000 Corse-du-Sud

Photo Collectivité de Corse / Inventaire général du patrimoine / Pascale Neri

Crédits : Collectivité de Corse – Service de la valorisation du patrimoine Gratuit Photo Alexandra Padovani – CdC

