Ajaccio Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio, Corse-du-Sud Le contexte musical dans les deux empires en Corse au XIXème siècle. Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio Catégories d’évènement: Ajaccio

Corse-du-Sud

Le contexte musical dans les deux empires en Corse au XIXème siècle. Hôtel de la Collectivité de Corse, 18 septembre 2021 10:30, Ajaccio. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de la Collectivité de Corse. Gratuit

18 et 19 septembre Le contexte musical dans les deux empires en Corse au XIXème siècle. * Présentation dynamique et sonore d’une collection d’instruments de la musique traditionnelle de Corse (cialamendda, pifana, pirula, caramusa, cetera) ainsi que d’objets producteurs de son typiques. Une relation est établie entre les divers milieux naturels locaux et les pratiques pastorales dans les micro-régions, expliquant l’origine de la facture instrumentale. Les présentations auront lieu dans le Patio de l’Hôtel de la CdC. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h15

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h15

*

Hôtel de la Collectivité de Corse 22, cours Grandval BP 215 20187 Ajaccio Ajaccio 20000 Corse-du-Sud

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20721661.jpg 04 95 51 64 64 https://www.isula.corsica/

Photo Collectivité de Corse / Inventaire général du patrimoine / Pascale Neri

Crédits : Collectivité de Corse – Service de la valorisation du patrimoine Gratuit Photo Alexandra Padovani – CdC

Détails Catégories d’évènement: Ajaccio, Corse-du-Sud Autres Lieu Hôtel de la Collectivité de Corse Adresse 22, cours Grandval BP 215 20187 Ajaccio Ville Ajaccio lieuville Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio