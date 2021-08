Arras Hôtel de Guînes Arras, Pas-de-Calais Exposition d’art contemporain à l’hôtel de Guînes Hôtel de Guînes Arras Catégories d’évènement: Arras

Pas-de-Calais

Exposition d’art contemporain à l’hôtel de Guînes Hôtel de Guînes, 17 septembre 2021 10:00, Arras. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Guînes. Gratuit

17 et 18 septembre Exposition d’art contemporain à l’hôtel de Guînes * “Viens y voir”.

Exposition d’art contemporain par l’association Artzimut dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021 à l’Hôtel de Guînes. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

entrée libre — nombre limité à 80 personnes

Hôtel de Guînes Rue des Jongleurs – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location67624054.jpg 03 21 51 26 95

Erigé au XVIIIe siècle, cet hôtel particulier possède une cour pavée et trois salons en enfilade aux boiseries d’origine.

Crédits : Association artzimut — libre de droit Gratuit Maurice Dubrulle

Détails Catégories d’évènement: Arras, Pas-de-Calais Autres Lieu Hôtel de Guînes Adresse Rue des Jongleurs - 62000 Arras Ville Arras Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Hôtel de Guînes Arras