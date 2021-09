Dole Hôtel de Froissard Dole, Jura Visite de l’Hôtel de Froissard Hôtel de Froissard Dole Catégories d’évènement: Dole

Visite de l'Hôtel de Froissard Hôtel de Froissard, 18 septembre 2021 10:00, Dole. Journée du patrimoine 2021. Gratuit

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

Hôtel de Froissard 7, rue Mont Roland 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura

0641675590

Hôtel particulier comtois d’époque renaissance XVI et XVIIe siècle

