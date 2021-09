Saint-Mihiel Hôtel de Faillonnet Meuse, Saint-Mihiel Entre bouteilles et publicités, découvrez le siècle de la bière, de 1850 à 1945 en France Hôtel de Faillonnet Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

Entre bouteilles et publicités, découvrez le siècle de la bière, de 1850 à 1945 en France Hôtel de Faillonnet, 18 septembre 2021 10:30, Saint-Mihiel. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Faillonnet. Gratuit

18 et 19 septembre Entre bouteilles et publicités, découvrez le siècle de la bière, de 1850 à 1945 en France * *

samedi 18 septembre – 10h30 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 00h00 à 00h30

dimanche 19 septembre – 13h00 à 17h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Hôtel de Faillonnet 3 rue Raymond Poincaré, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Ferme de Marsoupe Meuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location50862695.jpg

L’Hôtel de Faillonnet, dit aux Gargouilles ou de La Cour est un Hôtel particulier du XVIe siècle, plus précisément de 1554, en raison de la date inscrite sur l’écu porté par le lion dominant la façade. La façade Renaissance est surmontée de 5 chimères représentant des animaux. Sa cour et ses terrasses dominent la ville de Saint-Mihiel.

Crédits : ©Olivier Audéoud Gratuit ©Garitan – Wikimedia Commons

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Hôtel de Faillonnet Adresse 3 rue Raymond Poincaré, 55300 Saint-Mihiel Ville Saint-Mihiel lieuville Hôtel de Faillonnet Saint-Mihiel