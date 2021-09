Paris Hôtel de Clermont, Ministère chargé des relations avec le parlement et de la participation citoyenne Paris Visite de l’Hôtel de Clermont Hôtel de Clermont, Ministère chargé des relations avec le parlement et de la participation citoyenne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite de l'Hôtel de Clermont

Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Visite de l’Hôtel de Clermont * L’Hôtel de Clermont est l’un des plus anciens hôtels particuliers du « Noble Faubourg », quartier qui naît au début du XVIIIe siècle sur les terres de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, près des Invalides. Joyau architectural édifié à partir de 1708 par Alexandre Le Blond pour la comtesse de Clermont-Lodève, il accueille dans la seconde partie du XVIIIe siècle la collection d’art du comte Grimod d’Orsay, une des plus belles jamais réalisées. Largement remanié sous le 2nd Empire par l’architecte Louis Visconti, futur créateur du tombeau de Napoléon aux Invalides, l’hôtel sera réquisitionné par l’État en novembre 1944 puis acquis auprès de la famille Costa de Beauregard en 1947. Il accueille depuis des services de l’État. Il est aujourd’hui le siège du ministère des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne. Accès: M13 Varenne Le billet donne également accès à l’Hôtel de Matignon (57 rue de Varnene, résidence du Premier ministre) et à l’Hôtel de Rothelin-Charolais (101 rue de Grenelle, ministère chargé de la Transformation et de la Fonction publiques, ainsi que le Porte-parole du Gouvernement). *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

69 rue de Varenne 75007 Paris

L’hôtel a été construit entre 1708 et 1714 à la demande de Jeanne Thérèse Pélagie d’Albert de Luynes, veuve de Louis de Guilhem de Castelnau de Clermont, marquis de Saissac. L’architecte est Jean-Baptiste Alexandre Le Blond (aidé du sculpteur François Dumont). Le duc de Chaulnes le fait transformer en 1759 par Charles Axel Guillaumot. Par la suite, de nouvelles transformations sont exécutées en 1768 pour Pierre Gaspard Marie Grimod d’Orsay par Pierre Convers, Jean Augustin Renard et Charles Joaquim Bénard. L’hôtel actuel est, pour l’essentiel, une reconstruction réalisée par Jacques Just Barbet de Jouy, qui le racheta au marquis Carl Costa de Beauregard en 1836. Il fait ouvrir la rue portant son nom, soutenu par la comtesse Duchâtel, propriétaire en 1838, et par le fils de cette dernière, le comte Tanneguy Duchâtel, sous le Second Empire.

