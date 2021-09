Nantes Hôtel de châteaubriant Loire-Atlantique, Nantes Visites guidées et concerts Hôtel de Châteaubriant Hôtel de châteaubriant Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visites guidées et concerts Hôtel de Châteaubriant Hôtel de châteaubriant, 19 septembre 2021 14:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de châteaubriant. Gratuit|Sur inscription 0892 464 044, https://www.nantes-tourisme.com/fr

Dimanche 19 septembre, 14h00, 15h45 Visites guidées et concerts Hôtel de Châteaubriant * 550 ans d’histoire (15e-21e siècles) – De la « vie de château » alors qu’il était occupé par Françoise de Dinan, dame de la cour ducale, à la « vie de bureau » alors qu’il est devenu le siège de services municipaux successifs, l’hôtel de Châteaubriant laisse place à des univers contrastés. Il laisse planer aussi une part de mystère, suscitant des questions sur sa forme architecturale et ses évolutions. Enfin, son histoire reflète celle de tout un quartier marqué par la proximité des lieux de pouvoir, au cœur de la cité. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h15

dimanche 19 septembre – 15h45 à 17h00

*

Inscription auprès de Nantes Tourisme. Nombre de places limité à 20 personnes. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Hôtel de châteaubriant 13, rue de Briord, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined

Hôtel entre cour et jardin, reconstruit au XVIIè siècle, sur les bases d’un hôtel du XVè siècle dont subsistent quelques rares traces, puis profondément modifié au début du XVIIIè siècle par la famille de Bec-de-Lièvre.

Crédits : Direction du Patrimoine et de l’Archéologie Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Hôtel de châteaubriant Adresse 13, rue de Briord, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Hôtel de châteaubriant Nantes