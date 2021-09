Paris Hôtel de Charost - Résidence de l'ambassadrice du Royaume-Uni Paris Résidence de l’Ambassadrice du Royaume-Uni en France – Hôtel de Charost Hôtel de Charost – Résidence de l’ambassadrice du Royaume-Uni Paris Catégorie d’évènement: Paris

Samedi 18 septembre, 10h30 Résidence de l’Ambassadrice du Royaume-Uni en France – Hôtel de Charost * L’Hôtel de Charost est la résidence des ambassadeurs du Royaume-Uni depuis 1814. Le duc de Charost fit construire cet hôtel en 1722 par l’architecte Antoine Mazin qui venait de finir l’hôtel de Matignon. Resté inhabité pendant la Révolution, il fut vendu en 1803 par la veuve du cinquième duc à Pauline Leclerc, veuve elle aussi, soeur préférée de Napoléon Bonaparte. Pendant les onze années durant lesquelles elle en fut propriétaire, elle fit faire de grands travaux. Aujourd’hui encore, la résidence peut se vanter d’une belle collection de mobilier Empire datant de cette période. En 1814, l’hôtel de Charost fut acheté au nom du gouvernement britannique par le duc de Wellington. Celui-ci fut le premier ambassadeur à y résider, dès la restauration de la monarchie par Louis XVIII cette même année.

Derrière la résidence se trouve une pelouse anglaise entourée de bordures de fleurs, havre paisible en plein coeur de Paris. Nous serons ravis de vous accueillir à l’occasion des journées de patrimoine. N’oubliez pas votre pass sanitaire et votre masque pour pouvoir profiter de la journée. Merci de vous munir de votre ticket et de respecter l’horaire indiquée sur celui-ci pour entrer dans la Résidence. *

