Un intermède musical sera proposé en cours de visite dans l’escalier d’honneur. *

L’hôtel fut construit à compter de 1728 à la suite de l’incendie de Rennes de 1720, sur un dessin supposé de Jacques Gabriel.

Il présente une architecture classique unique en Bretagne, notamment pour sa superficie, la taille de son bâti, l’assemblage architectural de plusieurs bâtiments et son escalier d’honneur.

D’abord résidence de la famille de parlementaires La Bourdonnaye, comtes de Blossac, l’hôtel est loué de 1732 à 1789, pour devenir la résidence du gouverneur de la province de Bretagne.

Ségmenté en plusieurs logements de location de la révolution au XXème siècle, l’hôtel retrouve son intégrité à la suite de plusieurs campagnes de travaux de restauration et devient en 1977 le siège de la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne (DRAC), service déconcentré du ministère de la culture.

