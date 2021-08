Montpellier Hôtel Cambacérès Hérault, Montpellier Concert Hôtel Cambacérès Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Samedi 18 septembre, 17h30 Concert * Samedi de 17h30 à 19h15

Concerts par les chœurs de l’Association Voix à tous les étages. Direction musicale : Lionel Licini

17H30-18h15 Jukevox

18h30-19h15 Sweeties *

Hôtel Cambacérès Place de la Canourgue 3 rue Sainte Croix 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault

04 67 60 52 41

Hôtel particulier du XVIIIe siècle. Cour intérieure et cage d’escalier.

