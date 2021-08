Visite libre de l’Hôtel Bouhier de Lantenay – Dijon – Préfecture de Bourgogne-Franche-Comté Hôtel Bouhier de Lantenay – Préfecture, 18 septembre 2021 14:00, Dijon.

Journée du patrimoine 2021 Hôtel Bouhier de Lantenay – Préfecture. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite libre de l’Hôtel Bouhier de Lantenay – Dijon – Préfecture de Bourgogne-Franche-Comté

*

L’hôtel Bouhier de Lantenay, qui abrite la préfecture de région et de département, est construit entre cour et jardin. Il comprend un corps de logis rectangulaire et deux courtes ailes en retour d’équerre. L’hôtel possède notamment un deuxième étage dit “étage-attique” (ouvert exceptionnellement au public). Son décor extérieur est fait de bossages continus pour la façade sur cour, et de pilastre pour la façade sur jardin dont l’avant-corps central est couronné d’un dôme ovale.

UNE VISITE LIBRE

de 14:00 à 18:00 samedi et dimanche (possibilité d’attente pour visiter le bureau du Préfet ou certains salons, notamment ceux du premier étage).

*

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit



Hôtel Bouhier de Lantenay – Préfecture Hôtel Bouhier de Lantenay – Préfecture 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location37194827.jpg http://www.cote-dor.gouv.fr https://twitter.com/Prefet21_BFC

L’hôtel Bouhier de Lantenay, qui abrite la préfecture de région et de département, est construit entre cour et jardin. Il comprend un corps de logis rectangulaire et deux courtes ailes en retour d’équerre. L’hôtel possède notamment un deuxième étage dit “étage-attique”. Son décor extérieur est fait de bossages continus pour la façade sur cour, et de pilastre pour la façade sur jardin dont l’avant-corps central est couronné d’un dôme ovale.

Crédits : © Ministère de l’Intérieur E.Delelis Gratuit C. Hermier Côte d’Or