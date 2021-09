Visite à 2 voix : la préservation du patrimoine hospitalier de l’Ile Saint-Laurent dans le contexte d’un chantier de démolitions, 2018-2022 Hôpital Saint-Laurent, 19 septembre 2021 15:30, Chalon-sur-Saône.

Dimanche 19 septembre, 15h30

Visite à 2 voix : la préservation du patrimoine hospitalier de l’Ile Saint-Laurent dans le contexte d’un chantier de démolitions, 2018-2022

Par Dominique De Carli, Directrice de l’Urbanisme de la Ville de Chalon et du Grand Chalon et Juliette Barbarin, Conservateur Délégué aux Antiquités et Objets d’Art, Chargée de mission patrimoine mobilier de la Ville de Chalon-sur Saône.

La transformation du site de l’ancien hôpital sur l’île Saint-Laurent constitue un enjeu majeur qui passe, dans un premier temps, par la démolition de bâtiments élevés entre 1960-1980, sans intérêt architectural particulier, qui permettra d’élever de nouveaux bâtiments mais aussi de mieux valoriser les bâtiments anciens existants. Cette délicate étape comprend la préservation attentive des bâtiments protégés au titre des Monuments Historiques ainsi que des objets anciens, patrimoine du centre hospitalier conservé in-situ. Ensuite viendra la mise en oeuvre d’un projet urbain dont les contours se dessinent actuellement.

dimanche 19 septembre – 15h30 à 17h00

réservation obligatoire au 03 85 93 15 98 entre le 7 et le 17 septembre 2021 à 13h. Activité qui se déroulera dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.



Hôpital Saint-Laurent 7 quai de l’hôpital 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire

03 85 93 15 98 http://www.ch-chalon71.fr

La création d’un hôpital sur l’île Saint-Laurent remonte au XVIème siècle. Le bâtiment de la communauté des sœurs, le long de la Saône, reconnaissable à son pignon à degrés, témoigne de cette époque. Aujourd’hui, on peut y découvrir une partie des appartements des sœurs de Sainte-Marthe, en charge de l’accueil des malades pendant plusieurs siècles. Au fil du temps, l’hôpital s’est enrichi de nombreux bâtiments répondant à l’évolution de la médecine et des soins aux malades. On peut ainsi admirer la pharmacie du XVIIIème siècle abritant près de 400 tiroirs. Le dôme à la croisée de quatre salles de malades est édifié dans les années 1770. La chapelle du XIXème est ornée de vitraux du XVIème siècle qui proviennent de la première salle de malades édifiée à la Renaissance. La salle des étains présentant la vaisselle hospitalière et le réfectoire des sœurs (1720), qui conserve son aménagement d’origine et notamment ses boiseries classées de style rocaille, sont également visibles. L’hôpital est aussi riche d’une importante collection d’objets, meubles et œuvres d’art, témoins de l’histoire hospitalière et de l’art religieux depuis le XVIème siècle.

Crédits : Emilie Gallay Warwzyniak, Ville de Chalon-sur-Saône Gratuit|Sur inscription